Smat, riconfermati Romano e Ranieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Paolo Romano e Marco Ranieri restano rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Smat. Lo ha deciso l’assemblea dei Soci che si è svolta presso il Centro di Risanamento delle Acque di Castiglione Torinese, riconfermando gli incarichi per i prossimi tre anni. Marco Ranieri ingegnere idraulico e docente universitario, era stato nominato per la prima volta alla guida dell’azienda nel 2017. “Questa conferma – ha dichiarato – rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dall’azienda ed è quindi frutto dell’impegno di tutta la squadra che mi ha affiancato in questi tre anni. Proseguiremo la nostra attività, in una logica di continuità, per portare avanti quanto previsto nel piano industriale recentemente ... Leggi su nuovasocieta

