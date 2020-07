Sassuolo-Juventus, Sarri duro: “a volte resto perplesso dalla mia squadra. Chiellini? Era un po’ presto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Prosegue il momento negativo della Juventus, che non riesce a difendere il doppio svantaggio maturato nei primi venti minuti contro il Sassuolo, facendosi superare 3-2 prima del definitivo 3-3. Foto Getty / Marco LuzzaniUna situazione delicata quella dei bianconeri, apparsi con il fiato corto nell’arco dei novanta minuti, ma comunque con un buon margine ancora nella corsa scudetto. Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Sarri ha ammesso: “un allenatore pretende sempre continuità e in questo momento facciamo fatica ad averla. Sta succedendo a quasi tutte le squadre, escluse rare eccezioni. Abbiamo dei momenti buonissimi e altri di passività. Stiamo trovando squadre che attraversano momenti di grandissimo livello. Il Sassuolo può diventare l’Atalanta del futuro. Questi alti e ... Leggi su sportfair

C'è anche Leonardo Bonucci nell'elenco dei convocati della Juventus in vista della sfida di questa sera in casa del Sassuolo. Il centrale bianconero ha un problema al piede e, malgrado sia nella lista ...Rocambolesco 3-3 in casa del Sassuolo per una Juventus che per il terzo incontro di seguito manca l’appuntamento con la vittoria. Sembrava tutto facile per la formazione bianconera, che dopo soli dodi ...