Premier League in TV oggi, il programma completo del 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Premier League in TV oggi, il programma completo del 16 luglio. In campo il Manchester United che vuole punti per l’Europa Si torna in campo in Premier League, ormai anche in Inghilterra siamo alle battute conclusive. Questa sera scenderà in campo il Manchester United, a caccia di punti importanti per l’Europa. Ben quattro le sfide, saranno tutte gare importantissime. Premier League in TV oggi 19.00 Everton-Aston Villa – SKY SPORT UNO 19.00 Leicester-Sheffield United – SKY SPORT FOOTBALL 21.15 Crystal Palace-Manchester United – SKY SPORT UNO 21.15 Southampton-Brighton – SKY SPORT FOOTBALL Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

