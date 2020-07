Osimhen-Napoli, è fatta: la conferma del dg del Lille (Di giovedì 16 luglio 2020) Qualcuno lo ha già paragonato a Kylian Mbappé, sarà per la nazionalità francese e l’età. Giovanissima per entrambi. Il talento di Osimhen non si discute, lavora per raggiungere il livello del giovanissimo connazionale del PSG, intanto è vicino al trasferimento in Italia. Il classe 1999 è infatti ad un passo dal Napoli. La trattativa ha subito l’accelerata decisiva nelle scorse ore, quando il ds azzurro Giuntoli ha lavorato in gran segreto in Sardegna con il club francese e il giocatore per strappare il sì. Missione riuscita: Osimhen, infatti, non è mai stato così vicino al Napoli nonostante l’interesse di altri top club europei, che non hanno più margine per tentare altri affondi. La conferma de ... Leggi su italiasera

