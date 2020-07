Formula 1 – Leclerc non si illude: “in Ungheria non siamo da podio. Vettel? Mi sono scusato” (Di giovedì 16 luglio 2020) Charles Leclerc si lascia alle spalle il Gp della Stiria e il clamoroso incidente che ha messo ko entrambe le Ferrari. Il pilota monegasco in conferenza stampa, alla vigilia del weekend del Gp dell’Ungheria, ha spiegato di essersi scusato con Vettel ed ha anche sottolineato le difficoltà della Ferrari: “l’incidente in Stiria l’abbiamo messo alle spalle, mi sono scusato con Seb e il team e ora andiamo avanti. Ora non possiamo considerarci in lotta per il podio, ma cercheremo di cambiare le cose e lavoriamo duramente per questo. Qui il motore conta di meno, ma l’anno scorso faticammo tanto, ora l’auto è diversa, speriamo ci sia un cambiamento nel bilanciamento e che possa aiutarci, ma mi aspetto che la situazione sia più o ... Leggi su sportfair

