Concorrenza, Apple ancora nel mirino Ue. E ora Vestager punta a Siri e Alexa (Di giovedì 16 luglio 2020) La Commissione europea non ha ancora deciso se ricorrere in appello contro la sentenza di del Tribunale Ue che ha dato ragione ad Apple nella causa sui 13 miliardi di tasse che avrebbe evitato grazie a un regime fiscale troppo vantaggioso in Irlanda, ma nel frattempo Bruxelles non riduce la pressione sui giganti del web-tech: la vicepresidente della Commissione con delega alla Concorrenza e al Digitale Margrethe Vestager ha annunciato infatti un'indagine conoscitiva sugli assistenti vocali quali Siri, Alexa di Amazon o Assistant di Google, sospettati di restringere - per il modo stesso in cui funzionano - il campo della Concorrenza quando vengono usati per cercare un prodotto da acquistare online, ciò che Vestager ha definito il "Consumer ... Leggi su ilfogliettone

