Andrea Crisanti: "Molti credono di vivere in una bolla, ma non ne siamo fuori" (Di giovedì 16 luglio 2020) La risposta poco convinta degli italiani all’indagine di sieroprevalenza “significa che è stato commesso qualche errore. Hanno sbagliato la comunicazione e l’approccio. Il test doveva essere accompagnato dal tampone, allora sì che sarebbe stato un successo. A Vo’ abbiamo testato tremila persone in tre giorni”. Andrea Crisanti parla con la franchezza solita, che abbiamo imparato a conoscere nei suoi interventi, nelle repliche fulminanti al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il virologo, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e del laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università AO di Padova, fa riferimento a quel “modello Veneto” da lui ideato che proprio partendo dall’indagine realizzata a Vo’ Euganeo ha ... Leggi su huffingtonpost

