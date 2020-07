Temptation Island, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo articolo Temptation Island, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Temptation Island è uno dei programmi più seguiti di queste settimane. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata del reality show? Sono passate soltanto due puntate, ma si può tranquillamente dire che ‘Temptation Island‘ è una delle trasmissioni più seguite e chiacchierate di queste settimane. Tante le voci e le indiscrezioni che circolano sul web … Leggi su youmovies

Rebecca_awae : RT @baciamipayno: buonasera e benvenuti alla prima puntata di Temptation Island Anne With an E edition, stasera vi presento la prima coppia… - zazoomblog : Temptation Island 7: le anticipazioni della terza puntata - #Temptation #Island #anticipazioni - NadineBubs : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - stuckindreamsx : RT @chiaravillage: Comunque Temptation island è più da lunedì sera che da giovedì - huais4ng : @YVKISLLBY sì penso che il 70% della mia confusione sia perché non ho mai visto mezzo episodio di temptation island… -