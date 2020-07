Sassuolo Juve 3-2 LIVE: pareggio di Berardi e Caputo la ribalta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al Mapei Stadium, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Juve si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Juve 3-2 MOVIOLA 54′ Gol di Caputo – Destro velenoso di Berardi sul secondo palo, spaccata vincente di Caputo sulla linea e 3-2. La ribalta il Sassuolo. 50′ pareggio Berardi – Gran calcio di punizione dal limite e 2-2. Primo gol di Berardi alla Juventus. 45’+2 Occasione Ronaldo ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - juventusfc : #InNumbers ??Verso la sfida contro il Sassuolo! ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - _matteotroia : Scorro Twitter e scopro che: 1. è in corso un mega attacco hacker 2. il Sassuolo ha fatto 3 goal alla Juve 3. la Ra… - EnricoTurcato : Mai vista recentemente una Juve così fragile. Così poco solida. Mai nell’ultimo decennio. Dominata da Lazio, Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Juve

Il Sassuolo sfonda ed accorcia le distanze: Filip Djuricic era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all'interno dell'area e da li riesce a segnare all'incroci ...Emergenza difesa in casa Juventus. Problemi fisici per i centrali bianconeri nel primo tempo del match in casa del Sassuolo. Prima De Ligt accusa un problema alla spalla ma rimane in campo, poi anche ...