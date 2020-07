Perquisizioni alla Link University di Roma: 14 indagati per progetti di ricerca inesistenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Perquisizioni in corso alla Link University di Roma. La Guardia di finanza sta eseguendo una serie di Perquisizioni e acquisizioni di atti nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Capitale: l’ateneo e il “Consortium for research on intelligence and security services” (Criss), stando agli inquirenti, avrebbero simulato l’esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo che avrebbero loro consentito di godere di crediti fiscali. Nell’inchiesta sono indagate a vario titolo 14 persone, tutte in rapporti diretti e indiretti con l’ateneo. Tra questi ci sono diverse figure di vertice della Link, tra cui il rettore Claudio Roveda, il presidente della ... Leggi su open.online

