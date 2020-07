Pazzesco in Norvegia: con la pandemia calano i morti e le agenzie funebri vanno in crisi, “colpa delle misure anti contagio” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sembra un controsenso, ma in Norvegia durante la pandemia di Covid-19 si sono ritrovati in difficoltà e con poco lavoro le agenzie funebri. Le misure restrittive volte ad arginare la diffusione del nuovo coronavirus hanno avuto effetto anche sugli altri virus e, inoltre, la riduzione della mobilità ha portato a una riduzione dei decessi con, oltre tutto, le cerimonie funebri annullate. Il risultato è stato sorprendente: diverse pompe funebri hanno fatto ricorso agli aiuti di Stato per restare a galla. “Quando sono arrivate le misure contro il coronavirus, si e’ scoperto che funzionavano anche contro altri virus“, ha confermato, Erik Lande, a capo dell’impresa familiare che si occupa di funerali da tre ... Leggi su meteoweb.eu

Incredibile avvenimento in Norvegia. In un fiordo un lembo di terra si è letteralmente staccato e scivolato in mare, portando con sé sei edifici abitati. Le immagini sono pazzesche.

