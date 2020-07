Palozzi: Umberto I, no a depotenziamento cure per pazienti cronici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Invitiamo il presidente Zingaretti e l’assessore D’Amato a non sottovalutare il grido di allarme lanciato dalle Associazioni pazienti di persone affette da patologie croniche e rare aderenti alla rete spontanea “Associazioni in rete”, che denunciano mediaticamente la riduzione di posti letto nella Uoc di Reumatologia dell’ospedale Umberto I di Roma, il decremento del personale medico e lo smantellamento dell’attivita’ di Day-Service per la valutazione delle multimorbilita’ del malato cronico respiratorio e di intere Unita’ Operative Semplici e Complesse che hanno in carico numerosi pazienti cronici e rari.” “Chiediamo alla Regione Lazio e alla direzione del Policlinico capitolino se tutto questo corrisponda al vero, nell’auspicio ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Palozzi Umberto Palozzi: Umberto I, no a depotenziamento cure per pazienti cronici RomaDailyNews