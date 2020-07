Niente revoca della concessione ai Benetton: secondo voi... (Di mercoledì 15 luglio 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Giusto così","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il male minore","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Il solito regalino della politica","index":2} Leggi su liberoquotidiano

mike71282 : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - marco_borrano : RT @antonio_bordin: Come previsto, niente revoca per #Autostrade. Così i #Benetton continueranno a lucrare sulle Autostrade pagate dai con… - bisagnino : Autostrade, Conte e M5s cedono: niente revoca, pioggia di soldi ai Benetton per vendere allo Stato - INapodano : RT @Libero_official: #autostrade, niente revoca ai #Benetton. Ma #Crimi esulta: 'Risultato straordinario, merito del #M5s. Grazie #Toninell… - e_danise : RT @antonio_bordin: Come previsto, niente revoca per #Autostrade. Così i #Benetton continueranno a lucrare sulle Autostrade pagate dai con… -