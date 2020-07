Lazio, Lucas Leiva dovrà sottoporsi a un altro intervento al ginocchio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Brutte notizie in casa Lazio per quello che è ormai diventato l’ennesimo caso di questo periodo nero. Lucas Leiva dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio per guarire definitivamente da un problema fisico che gli impedisce di giocare con disinvoltura. Il mediano brasiliano è sceso in campo per alcuni spezzoni di partita dopo il primo intervento ad aprile per l’asportazione di un menisco, ma il suo ginocchio si infiamma e non gli consente di giocare. Di fatto, la stagione per lui è finita qui e Inzaghi dovrà studiare nuove soluzioni in mezzo al campo. Il sospetto è che la prima operazione del professor Adriani non sia riuscita, o piuttosto che il club biancoceleste abbia forzato ... Leggi su sportface

