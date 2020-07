Happy Endings il cast si riunisce per un evento a distanza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Happy Endings il cast si ritrova su Zoom per un evento a distanza il 20 luglio Il mondo delle serie tv non si è lasciato abbattere dalla pandemia e dal lockdown. Mentre sono in corso i tentativi per tornare a girare con alcune zone come il Canada o Atlanta dove i set stanno per riaprire, proseguono gli esperimenti virtuali. Ha iniziato a maggio All Rise con la puntata finale girata tutta nelle case degli attori, anche Mythic Quest ha realizzato un episodio da quarantena. Oltre a episodi con i personaggi di finzione, il lockdown è stata anche l’occasione per le reunion come quella de La Tata giusto per citarne una. E chissà se in casa WarnerMedia non si siano pentiti dei contratti milionari per il cast di Friends per fare una reunion fisica per lanciare la ... Leggi su dituttounpop

