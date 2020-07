Decapitato e smembrato: la fine orribile del fondatore delle startup Gokada (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ucciso, Decapitato, smembrato. Gli arti infilati in sacchetti di plastica. Questi i termini del misterioso omicidio di Fahim Saleh, 33 anni, originario del Bangladesh, "l' Elon Musk" dei Paesi in via di industrializzazione. Il corpo del "Ceo" di Gokada, una società di trasporti su richiesta (attraverso app) o un servizio di noleggio di moto con sede a Lagos, in Nigeria, è stato trovato alle 15 e 50 (ora locale) in Houston Street, a New York City grazie ad una cugina che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Nell'appartamento al settimo piano costato 2.25 milioni di dollari, la polizia ha trovato in salotto i sacchi di plastica, una sega ma neanche una traccia di sangue. Secondo gli agenti intervenuti sul posto cio' significa che il "lavoro" è stato compiuto professionalmente. L' assassino non ha ... Leggi su iltempo

Corriere : Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - MamolkcsMamol : Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - genovese53 : RT @Corriere: Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - JohSogos : RT @Corriere: Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech - stalkingitaly : Il guru delle startup decapitato e smembrato: il macabro omicidio che scuote il mondo tech -

Ultime Notizie dalla rete : Decapitato smembrato Decapitato e smembrato con una sega elettrica: il macabro omicidio che scuote il mondo tech Corriere della Sera Fahim Saleh massacrato da un killer, il fondatore delle startup Gokada decapitato e smembrato

Ucciso, decapitato, smembrato. Gli arti infilati in sacchetti di plastica. Questi i termini del misterioso omicidio di Fahim Saleh, 33 anni, originario del Bangladesh, "l' Elon Musk" dei Paesi in via ...

Fahim Saleh, il fondatore delle startup Gokada ucciso da un killer: il corpo smembrato con una sega elettrica

Un corpo smembrato, sezionato in più parti racchiuse in bustine di plastica, la sega elettrica con cui era stato tagliato ancora attaccata alla corrente. E' questa la scena da film horror che si sono ...

Ucciso, decapitato, smembrato. Gli arti infilati in sacchetti di plastica. Questi i termini del misterioso omicidio di Fahim Saleh, 33 anni, originario del Bangladesh, "l' Elon Musk" dei Paesi in via ...Un corpo smembrato, sezionato in più parti racchiuse in bustine di plastica, la sega elettrica con cui era stato tagliato ancora attaccata alla corrente. E' questa la scena da film horror che si sono ...