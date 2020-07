Barletta sotto choc: tre ragazzi morti travolti da un furgone (Di mercoledì 15 luglio 2020) Barletta è sotto choc per la morte di tre ragazzi avvenuta lungo la strada statale 170 all’altezza di Canosa di Puglia. I tre sono stati investiti da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. L’impatto è avvenuto intorno alle 5 di mercoledì. Due dei deceduti, uno di 17 e uno di 19 anni, erano di Barletta. Un altro è in corso di identificazione. Anche il conducente del furgone si trova in ospedale. Dalla ricostruzione sembrerebbe che i tre giovani viaggiassero tutti sulla stessa bicicletta. Dopo averli travolti, il conducente del furgone si è subito fermato per prestare soccorso. Due ragazzi sono però morti sul colpo, il terzo ... Leggi su laprimapagina

enzo_barletta : @orfini L’Italia sotto schiaffo dell’Egitto e dell’Europa che conta. Ecco come la politica che anche lei rappresenta ci ha ridotto. - Arturo_Barletta : RT @aboubakar_soum: Siamo sotto il Palazzo della Regione Puglia per dire che non si spogliano i braccianti dalla loro dignità di lavoratori… - EnzoPapaios : RT @EnzoPapaios: BarlettaViva: Voleva lanciarsi sotto un treno, salvata una donna nella stazione di Barletta. - EnzoPapaios : BarlettaViva: Voleva lanciarsi sotto un treno, salvata una donna nella stazione di Barletta. -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta sotto Voleva lanciarsi sotto un treno, salvata una donna nella stazione di Barletta BarlettaViva Scontro tra bici elettrica e furgone, muoiono tre ragazzi

Scontro tra bici elettrica e furgone, sulla Barletta – Andria muoiono tre ragazzi che erano in sella al mezzo. Il fatto intorno alle 5 di stamane In uno scontro tra bici elettrica e furgone sono rimas ...

In tre sulla stessa bici elettrica, ragazzi travolti e uccisi da un furgone

Tre giovani, di 17, 18 e 19 anni, che viaggiavano a bordo di una bici elettrica sulla Statale Andria-Barletta, sono morti dopo essere stati investiti, alle prime luci dell'alba, da un furgone che proc ...

Scontro tra bici elettrica e furgone, sulla Barletta – Andria muoiono tre ragazzi che erano in sella al mezzo. Il fatto intorno alle 5 di stamane In uno scontro tra bici elettrica e furgone sono rimas ...Tre giovani, di 17, 18 e 19 anni, che viaggiavano a bordo di una bici elettrica sulla Statale Andria-Barletta, sono morti dopo essere stati investiti, alle prime luci dell'alba, da un furgone che proc ...