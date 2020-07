Amaro Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il day after dei Benetton ha una cifra chiara, senza sfumature: l’amarezza. Tanta, tantissima, perché c’è la consapevolezza che alla fine dell’operazione di mutazione genetica indotta dal Governo, quella che cambierà pelle ad Autostrade, alla famiglia degli imprenditori di Ponzano Veneto rimarranno solo briciole. Appena l′11% delle azioni mentre fino a un giorno tra le mani avevano le autostrade italiane. Luciano, uno dei quattro fondatori, e insieme a lui la seconda generazione che siede nella cabina di comando da un anno, tutti amareggiati dal fatto che sia finita così. Chi ha avuto modo di sondare gli umori della famiglia li descrive amareggiati per l’epilogo ma anche per tutte le tappe che hanno portato allo scontro finale con Giuseppe Conte e i 5 stelle, poi confluito in un accordo chiuso a condizioni ... Leggi su huffingtonpost

Ecco come i politici hanno commentato l'esito della vicenda Autostrade

La vicenda Autostrade - per ora - si è conclusa, calcisticamente, con un pareggio che ha visto però il Governo giocare meglio. In un match di pugilato, il Governo avrebbe vinto ai punti. La revoca de ...

