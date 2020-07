Utilitalia “Possiamo dare un contributo importante al rilancio” (Di martedì 14 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Le imprese di pubblica utilità investire 50 miliardi di euro nei prossimi cinque anni (30 nel settore idrico, 12 in quello energetico e 8 in quello ambientale). Uno sforzo che avrebbe un impatto del 3,6% sul Pil e potrebbe creare 400mila posti di lavoro, soprattutto al Sud, ma occorre che il governo crei le giuste condizioni affinchè questi obiettivi ambiziosi possano realizzarsi. Utilitalia, la federazione che riunisce le utilities impegnate nel settore idrico, energetico e ambientale, ha presentato oggi il documento “Il contributo delle Utilities al rilancio economico del Paese”, in collaborazione con la Fondazione Utilitatis e con il contributo di Svimez e PwC, che delinea le proposte del settore per il rilancio italiano. “Non è stato dato abbastanza risalto a quanto ... Leggi su ildenaro

