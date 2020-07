Un uomo è morto nel crollo di un solaio in un ristorante a Sonnino (Di martedì 14 luglio 2020) Un uomo è morto in seguito a incidente avvenuto all'interno di un ristorante a Sonnino, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto dal crollo di un solaio. Leggi su agi

