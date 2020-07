Santa Sofia, l’ambasciatore turco: “Scelta sovrana, non restrittiva” (Di martedì 14 luglio 2020) A tornare sul tema della riconversione della basilica di Santa Sofia a Istanbul, è stato l’ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli. Con la firma del decreto, apposta lo scorso venerdì, il presidente Erdogan ha di fatto riconvertito la storica basilica di Santa Sofia a Istanbul in moschea. La basilica ha dunque perso il suo … L'articolo Santa Sofia, l’ambasciatore turco: “Scelta sovrana, non restrittiva” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

