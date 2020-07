Riscatti per restituire auto rubate, retata nel villaggio degli zingari fra Cosenza e il Messinese (Di martedì 14 luglio 2020) Rubavano le auto e chiedevano il riscatto per restituirle ai proprietari. In gergo si chiama cavallo di ritorno ed proprio questa pratica al centro dell'0perazione dei carabinieri messa in piedi ... Leggi su gazzettadelsud

Aggressione hacker all’Enac: sito da giorni in tilt, i dipendenti non riescono a usare la posta elettronica e hanno perso gli archivi digitali. Tutti i dettagli Aggressione hacker all’Enac: sito da gi ...

Riscatto Inter. La squadra di Antonio Conte supera per 3-1 il Torino, nel posticipo della 32/a giornata, e aggancia la Lazio al secondo posto in classifica a -8 dalla Juventus. I nerazzurri provano a ...

