Pene più severe per le frodi | ecco come cambia il codice penale

Il decreto che recepisce la Direttiva UE 2017/1371Fino a 4 anni di carcere se i fatti riguardano denaro o utilità sottratte all'UEPunita a titolo di tentativo l'evasione Iva a partire dai 10 milioni di euroModifiche al reato di contrabbandoResponsabilità amministrativa delle persone giuridichefrodi comunitarie agricole: fino a 4 anni di reclusioneIl decreto che recepisce la Direttiva UE 2017/1371Torna su Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Giustizia e degli Affari esteri, ha approvato il 7 luglio 2020 il decreto che recepisce la Direttiva Europea 2017/1371 di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il decreto, composto da 9 articoli, va a modificare alcune disposizioni chiave in materia penale, con l'obiettivo di avvicinare, secondo...

