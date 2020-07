Napoli, un rinnovo a sorpresa? Agente del calciatore atteso in città (Di martedì 14 luglio 2020) Luglio è sicuramente un mese chiave per le squadre di calcio. Di solito è l’inizio del calciomercato, ma quest’anno lo scambio di calciatori è traslato di due mesi a causa dell’emergenza Coronavirus, il quale ha portato il campionato ad una chiusura storica nel mese di Agosto. Il Napoli, però, è già sicuro del suo futuro. A prescindere da … L'articolo Napoli, un rinnovo a sorpresa? Agente del calciatore atteso in città Leggi su dailynews24

infoitsport : Da Milano - Callejon, spiragli per il rinnovo: il Napoli valuta la conferma, la situazione - infoitsport : Sky - Rinnovo Callejon, non è più impossibile! Il Napoli prova a convincerlo - infoitsport : Da Milano - Callejon, spiragli per il rinnovo: il Napoli valuta considera la conferma, la situazione - infoitsport : Tuttosport - Non solo Zielinski, anche Maksimovic è ormai vicino al rinnovo: lunedì l'agente è atteso a Napoli - CuoreIschitano : #FabianRuiz-Napoli, è fatta per il rinnovo fino al 2025, decisivo il colloquio tra gli agenti e ADL, ingaggio da 3… -