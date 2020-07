Mindshunter Zephyr, gaming mouse con ventola integrata per giocatori bollenti (Di martedì 14 luglio 2020) Siamo ormai nel pieno dell’estate, che sicuramente è sinonimo di divertimento, ma anche di caldo. Evidentemente è proprio a questo che hanno pensato i creatori dello Zephyr Mindshunter: un mouse da gaming che incorpora una ventola RGB nell’impugnatura. Una soluzione sicuramente insolita ma non del tutto nuova. Già nel lontano 2007, infatti, la Brando di Hong Kong aveva immesso sul mercato un mouse ventilato, progettualmente simile allo Zephyr ma meno curato nell’aspetto. Tornando allo Zephyr, la ventola è posizionata a 45 gradi rispetto alla mano, prevenendo quindi la sudorazione durante le sessioni di gioco più intense o in un clima non proprio ottimale. A certi livelli infatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

lillydessi : Mindshunter Zephyr, il mouse per i gamer più bollenti - Tom's Hardware Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Mindshunter Zephyr Mindshunter Zephyr, gaming mouse con ventola integrata per giocatori bollenti Il Fatto Quotidiano Mindshunter Zephyr, il mouse per i gamer più bollenti

Evidentemente è proprio a questo che hanno pensato i creatori dello Zephyr Mindshunter. Si tratta di un mouse da gaming che incorpora una ventola RGB nell’impugnatura. Una soluzione sicuramente ...

Evidentemente è proprio a questo che hanno pensato i creatori dello Zephyr Mindshunter. Si tratta di un mouse da gaming che incorpora una ventola RGB nell’impugnatura. Una soluzione sicuramente ...