Lecce, Liverani: “Questa squadra prima di morire lotterà fino all’ultimo secondo” (Di martedì 14 luglio 2020) Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida contro la Fiorentina di Iachini: “Noi avevamo bisogno di prestazioni e punti. Da quando siamo in A non abbiamo fatto punti senza prestazioni, queste sono cose collegate. Siamo una squadra che per poter portare a casa qualcosa deve fare la partita. In questo ultimo periodo l’ha fatta. Abbiamo concesso qualcosa, a Cagliari molto meno che con la Lazio e abbiamo creato palle gol nitide veramente importanti. Sicuramente dopo la partita c’è stato rammarico per non aver vinto ma l’abbiamo già messa dietro le spalle e ci prepariamo a quest’altra battaglia che avrà mille difficoltà”. I pugliesi hanno dato prova di essere in forma e di voler lottare con tutte le ... Leggi su sportface

