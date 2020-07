Giletti minacciato dal boss che elogia Bonafede? "Non sapevo nulla, gravissimo". Poi demolisce il grillino: "Se lo incontrassi..." (Di martedì 14 luglio 2020) Su Repubblica, la notizia: Massimo Giletti minacciato in carcere dal boss Filippo Graviano dopo le puntate di Non è l'Arena. "Ha scassato la minch***", diceva il boss in carcere per le stragi del '92 e '93. Oltre a Giletti, nel mirino Nino Di Matteo. E di quanto accaduto, il conduttore de La7 ne parla con il Corriere della Sera. Quando ha saputo? "Oggi. L'ho appreso da Repubblica", spiega. Possibile che nessuno delle istituzioni la abbia informato prima? "Lo ritengo grave - risponde Giletti -. Quelli degli agenti del Gom sono ascolti che risalgono a maggio, ora siamo a luglio: non mi pare proprio normale che io non ne abbia saputo nulla. Quello che è grave è apprendere informazioni così delicate da un giornale piuttosto che dallo Stato e ... Leggi su liberoquotidiano

