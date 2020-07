Crescono i casi di Legionella, Asl: "Occhi aperti, non esiste solo il Covid" (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 2019 i casi di Legionella nella USL TSE furono 36, 9 ad Arezzo, 15 a Siena, 12 a Grosseto,, nei primi sei mesi del 2020 sono già 19, Arezzo 12, Siena 6 e Grosseto 3,. Spesso le conseguenze della ... Leggi su lanazione

In Toscana sono 4 i nuovi casi di positività al Covid-19. Purtroppo si registrano 3 decessi (2 a Firenze e 1 a Massa Carrara) In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispe ...

FIRENZE – In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3 ...

