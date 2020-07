Brescia, Sabelli: «Lottiamo finché la matematica non ci condanna» (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano Sabelli ha parlato della lotta per la permanenza in Serie A: le dichiarazioni del terzino del Brescia Stefano Sabelli, terzino del Brescia, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport sulla lotta per la salvezza in Serie A. «Se analizzi la partita con la Roma le prima due palle gol erano le nostre, la resa non c’è finché la matematica non ci condanna. Scendiamo in campo e diamo sempre il massimo da professionisti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alle ore 21.45 andrà in scena Atalanta - Brescia, incontro valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione orobica che viene d ...

LIVE Atalanta-Bescia 0-0 in diretta: al Gewiss Stadium è tempo di derby!

Atalanta e Brescia stanno completando i loro riscaldamenti sul manto dell'Azzurri d'Italia. Atalanta-Brescia vale per il 33° turno di campionato di Serie A, con inizio alle 21.45. In caso di vittoria ...

