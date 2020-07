Autostrade, oggi il Cdm: revoca difficile, ipotesi commissariamento (Di martedì 14 luglio 2020) Autostrade, oggi il Cdm decisivo: le ultime notizie Nella serata di oggi, 14 luglio 2020, è in programma l’attesa riunione del Consiglio dei ministri (Cdm) sul dossier Autostrade. A 23 mesi esatti dal crollo del Ponte Morandi di Genova, il Governo è ancora fermo al bivio: revocare o no la concessione alla società Autostrade per l’Italia (Aspi), controllata dalla famiglia Benetton tramite la holding Atlantia? Sul punto la maggioranza è spaccata. E nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo la possibilità che, alla fine, l’esecutivo decida di non decidere, optando per il commissariamento di Aspi. Autostrade, revoca difficile Nell’agosto 2018, poche ... Leggi su tpi

GiuseppeConteIT : Dossier #Autostrade, qui di seguito la mia intervista di oggi sul @fattoquotidiano ?? - GiovanniToti : In assenza di risposte alle nostre sollecitazioni per la drammatica situazione sulle #autostrade della #Liguria abb… - NicolaPorro : Prosegue la guerra a discoteche e #movida mentre gli #immigrati che arrivano non sono un problema. #Conte, intervis… - RussoMu : RT @LaNotiziaTweet: Addio concessioni. Per i #Benetton non c’è più scampo. Il dossier #Autostrade ha le ore contate. Oggi il primo atto in… - stefan1062 : RT @Mov5Stelle: Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle forze pol… -