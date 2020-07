Videogiochi in uscita 13-17 Luglio 2020 su PC,Mac,PS4,Xbox One e Switch (Di lunedì 13 luglio 2020) Come ogni settimana vogliamo condividere con voi quest’oggi tutte le uscite per PC e Console da oggi fino al 17 Luglio 2020, anticipandovi che questa settimana è ricca di titoli. Lunedì 13 Luglio Partiamo dalla data odierna, la quale da il via alla settimana molto lentamente, con giochi che probabilmente non vi diranno nulla essendo Indie ma che vi riportiamo comunque a seguire: Samurai Aces III Sengoku Cannon PCOne Dog Story PCColour Flux PC, MacThe Falling Tower PCWWII Partisanen PCSheep Island PCMartedì 14 Luglio La settimana prosegue con importanti e interessanti uscite del calibro di void tRrLM(); //Void Terrarium, la versione PC di Death Stranding, Story of Season Friends of Mineral Town e Rocket Arena. void tRrLM(); //Void Terrarium PS4, ... Leggi su gamerbrain

Eurogamer_it : Finalmente gameplay e data di uscita ufficiale di #AssassinsCreedValhalla! #UbisoftForward - lillydessi : Carrion, il brutale titolo horror che ci trasforma in un mostro ha una data di uscita - - tuttoteKit : Fall Guys: ecco la data d'uscita del nuovo esilarante party game #DevolverDigital #FallGuys #Mediatonic #PC #PS4… - DarioConti1984 : Trapela la data di uscita di Assassin's Creed: Valhalla: pensata ad hoc per lanciare la volata a PS5 e Xbox Series… - smartworld_it : Trapela la data di uscita di Assassin’s Creed: Valhalla: pensata ad hoc per lanciare la volata a PS5 e Xbox Series… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi uscita I videogiochi in uscita nel 2020 – Speciale Spaziogames.it Leiva: "Lazio, nessun alibi. Ora blindiamo la Champions"

La Lazio è caduta, e sta faticando a rialzarsi. Qualcuno la deve prendere per mano, deve aiutarla a vincere la forza di gravità che la tira giù, a rimettersi in piedi. E per farlo serve uno forte, ser ...

Mantova, pochi bagnanti e senza bar: la piscina Dugoni riapre in salita

Il gestore dell'impianto comunale, Sport Management: «La gente ha ancora paura ad andare nei luoghi pubblici» Qualche lamentela anche per spogliatoi e bagni, ma poi la voglia d’estate prevale MANTOVA.

La Lazio è caduta, e sta faticando a rialzarsi. Qualcuno la deve prendere per mano, deve aiutarla a vincere la forza di gravità che la tira giù, a rimettersi in piedi. E per farlo serve uno forte, ser ...Il gestore dell'impianto comunale, Sport Management: «La gente ha ancora paura ad andare nei luoghi pubblici» Qualche lamentela anche per spogliatoi e bagni, ma poi la voglia d’estate prevale MANTOVA.