Smart Lock per Android, a cosa serve e come configurarla (Di lunedì 13 luglio 2020) Probabilmente potreste non esservi mai accorti di una funzione Smart Lock per Android, che permette di non perdere tempo a sbloccare il telefono ogni volta che questo non viene utilizzato per un certo periodo. La funzione è infatti nascosta all’interno degli Smartphone con sistema operativo Android 5.0. Cos’è la funzione Smart Lock Per una migliore user experience, esistono diverse applicazioni e funzionalità che offrono la possibilità di risolvere piccoli problemi o potenziare le prestazioni e la fruibilità del nostro telefono. Tra queste, c’è Smart Lock per Android, che offre diverse opzioni per tenere lo Smartphone sbloccato. Una di ... Leggi su quotidianpost

