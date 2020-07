Sci velocità, lesione incompleta del legamento per Greggio: “Sono stata fortunata” (Di lunedì 13 luglio 2020) Sospiro di sollievo per Valentina Greggio. La detentrice del record del mondo femminile di sci di velocità (247,083 km/h), seconda classificata nella Coppa del Mondo generale della passata stagione, pochi giorni fa ha subito una distorsione alla caviglia destra che aveva fatte temere il peggio. L’azzurra si è sottoposta ad un’ecografia che ha evidenziato una lesione incompleta del legamento peroneo astragalico anteriore, stesso infortunio accusato un paio di mesi fa all’altra caviglia e che le ha fatto perdere qualche settimana di preparazione. La diagnosi parla di dieci giorni di riposo, a cui farà seguito una lenta riabilitazione che prevede bicicletta ed esercizi per recuperare forza e propriocettività. “Sono stata fortunata” ha dichairato ... Leggi su sportface

sportface2016 : #sci velocità, Valentina #Greggio: infortunio alla caviglia destra meno grave del previsto - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 13/07/1973 - Alessandro Casse fissa il record mondiale di velocità del chilometro lanciato di sci - - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 13/07/1973 - Alessandro Casse fissa il record mondiale di velocità del chilometro lanciato di sci - - TuttoQuaNews : RT @AccaddeOggi: 13/07/1973 - Alessandro Casse fissa il record mondiale di velocità del chilometro lanciato di sci - - AccaddeOggi : 13/07/1973 - Alessandro Casse fissa il record mondiale di velocità del chilometro lanciato di sci - -

Ultime Notizie dalla rete : Sci velocità Libero «sa» la verità sull’incidente di Michael Schumacher Giornalettismo