«Parachutes» dei Coldplay, il segreto di un enorme successo (Di lunedì 13 luglio 2020) Parachutes, l’album di debutto dei Coldplay, compie 20 anni. «I paracaduti ti tirano fuori dalle brutte situazioni», ha spiegato Chris Martin. «Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Don’t panic, ma Parachutes poi ci è sembrato più calzante». Appena uscito, il disco si piazza in testa alle classifiche UK e vende, soltanto nella prima settimana, più di 70 mila copie (arriverà a oltre 300 mila). Un inizio col botto che Martin e soci certamente non si aspettano, ma che in qualche modo favoriscono, lasciando da parte i computer in fase di registrazione e suonando in studio tutti insieme, proprio come si faceva una volta. «Volevamo catturare le atmosfere modeste delle vecchie tracce Motown, mantenendo un suono rock moderno e più imponente», ha spiegato Jonny ... Leggi su gqitalia

