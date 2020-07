Nintendo e Lego non si fermano e danno vita a un fantastico NES fatto interamente di mattoncini (Di lunedì 13 luglio 2020) La collaborazione tra Nintendo e Lego è tutt'altro che terminata e, dopo la linea Lego Super Mario, continua con una nuova iniziativa pensata per tutti i nostalgici.Grazie al sito VJGamer, scopriamo il nuovo set Lego NES che, come potete facilmente immaginare, vi permette di ricostruire l'amata console con i famosi mattoncini.I 2.646 pezzi del set, vi permetteranno di ricreare una console a grandezza naturale insieme al controller, una cartuccia e una TV con Super Mario Bros in esecuzione!Leggi altro... Leggi su eurogamer

spaziogames : Ma che cosa bellissima è? ?? #LEGONintendo - Eurogamer_it : Un #NES fatto interamente di mattoncini: ecco l'ultima trovata di #Nintendo e #Lego! - RT0_0TR : E però così non valeeeeerr LEGO Nintendo NES è il prossimo set che vorrete acquistare a occhi chiusi | FOTO GALLER… - Stay_Nerd : Preparate i portafogli: arriva il set Lego Nintendo NES - simonebissi : Articolo aggiornato con data di uscita (1 agosto) e prezzo (229 Eur). Dati recuperati dal sito Promobricks.… -