L’intervista in cui Emanuele Filiberto dice che «i re erano più democratici di Conte», senza mai dirlo (Di lunedì 13 luglio 2020) Emanuele Filiberto è tornato a parlare della politica italiane e – viste le premesse – lo ritroveremo intervistato dai quotidiani anche nel prossimo futuro. Nei giorni scorsi ha avviato il suo progetto-movimento Realtà Italia e, come già affermò due anni fa, sostiene che un suo partito sia accreditato del 10% delle preferenze degli italiani. Poi ha parlato anche della politica attuale, paragonandola a quella di Casa Savoia che, secondo lui, costava meno. Infine quel dico non dico su Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE > Emanuele Filiberto si dà alla politica: «La tv mi ha insegnato a capire gli italiani» Anche se La Verità, che ha realizzato questa intervista, titola con un roboante «I re erano più ... Leggi su giornalettismo

