L’agente di Barrow: “L’anno scorso ci fu un contatto col Napoli per uno scambio Barrow-Inglese” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. “La storia di Barrow è diversa da quella di Juwara. Lui viene da una buona famiglia del Gambia, non ha mai patito fame o altro, ma ha sempre avuto voglia di giocare a calcio. La sua peripezia è stata un’altra: quella di ottenere il visto per venire in Italia. A volte capita che in due mesi riesci ad ottenere il visto, altre che bisogna aspettare anche un anno”. Sorrentino ha raccontato di un contatto tra il Napoli e Barrow l’anno scorso. “Giuntoli? Da ciò che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio ... Leggi su ilnapolista

napolista : L’agente di Barrow: “L’anno scorso ci fu un contatto col Napoli per uno scambio Barrow-Inglese” A Radio Punto Nuovo… - FinallySisa : RT @Spazio_Napoli: - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - L'agente di Barrow: 'L'anno scorso c'è stato un contatto dell'Atalanta con il Napoli per un'ipotesi scambio… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - L'agente di Barrow: 'L'anno scorso c'è stato un contatto dell'Atalanta con il Napoli per un'ipotesi scambio… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - L'agente di Barrow: 'L'anno scorso c'è stato un contatto dell'Atalanta con il Napoli per un'ipotesi scambio… -