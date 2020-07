Formula 1, Leclerc continua a non darsi pace: “sono stato uno stronzo, Vettel non ha sbagliato nulla” (Di lunedì 13 luglio 2020) Charles Leclerc continua a non darsi pace per quanto accaduto subito dopo il via del GP di Stiria, fermando la sua mente agli attimi dello scontro con l’altra Ferrari di Vettel, costato il ritiro a entrambi. Peter Fox/Getty ImagesIl monegasco si è preso immediatamente la colpa di quanto accaduto, usando anche parole dure nei propri confronti: “sono stato uno stronzo, non riesco a trovare altri termini per descrivere quanto accaduto, e quando succedono cose simili è giusto ammetterlo. Ho commesso un errore per il quale le scuse non sono sufficienti. Per colpa mia ce ne andiamo dal Red Bull Ring senza punti, ero ansioso di fare bene per la squadra e ho pensato di poter guadagnare tre o quattro posizioni in un colpo solo, ma ... Leggi su sportfair

