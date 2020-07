Zaniolo, una gioia attesa sei mesi (Di domenica 12 luglio 2020) Un gol per ritrovare il sorriso. Un gol per l'Italia di Mancini. Un gol per accendere un calciomercato che lo vedrà inevitabilmente protagonista. E' una rete bellissima e piena di significati, quella ... Leggi su quotidiano

OfficialASRoma : ??? “Sono felice soprattutto per la squadra che sta ritrovando la strada giusta. Una serata perfetta, speriamo di co… - forumJuventus : [Sportitalia] Zaniolo una priorità per la Juve e ora non è più incedibile: via dalla Roma per 50-60 milioni ??… - infoitsport : Brescia-Roma, Dessena polemico con Zaniolo: “Hai una carriera davanti, fenomeno” - gorgiallorosso : RT @OfficialASRoma: ??? “Sono felice soprattutto per la squadra che sta ritrovando la strada giusta. Una serata perfetta, speriamo di contin… - Charlie19874 : RT @AliprandiJacopo: C'è una Roma con Zaniolo e una Roma senza Zaniolo. Un ragazzo incredibile, l'uomo in più per il finale di campionato… -