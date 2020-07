VIDEO - Gol e sintesi partita Genoa-Spal 2-0, gol di Pandev e Schone (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo quattro mesi di astinenza il Genoa rompe il digiuno nella partita più importante. Genoa 2 Spal 0 e in attesa di buone notizie da Cagliari il Grifone respira toglendosi momentaneamente dalla zona ... Leggi su genovatoday

Highlights e gol Bournemouth-Leicester 4-1 - Premier League 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e i gol di Bournemouth-Leicester 4-1, sfida del trentacinquesimo turno della Premier League 2019 / 2020 . Grande occasione persa dagli ospiti, che non superano il Chelsea in classifica: per il Bournemouth invece tre punti pesantissimi ...

Gli e i gol di 4-1, sfida del trentacinquesimo turno della / . Grande occasione persa dagli ospiti, che non superano il Chelsea in classifica: per il Bournemouth invece tre punti pesantissimi ... Highlights e gol Psg-Le Havre 9-0 : amichevole 2020 (VIDEO) Il video delle azioni salienti di Paris Saint-Germain-Le Havre 9-0, match amichevole fra le due compagini francesi. I campioni di Francia hanno dominato il match in lungo ed in largo, sorprendendo per esplosività fisica: reti di Icardi, ...

Il video delle azioni salienti di Paris Saint-Germain-Le 9-0, match fra le due compagini francesi. I campioni di Francia hanno dominato il match in lungo ed in largo, sorprendendo per esplosività fisica: reti di Icardi, ... Parma-Bologna 2-2 - Inglese sorprende tutti in extremis : gol da vero numero 9 (VIDEO) Parma-Bologna ha regalato emozioni in ogni istante del match, valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Roberto Inglese ha sorpreso la distratta difesa rossoblu, siglando allo scadere un gol importante su assist di Gagliolo. ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gol Risultati Serie A: video, gol e highlights della 32^ giornata Sky Sport Parma-Bologna, il gol di Kurtic al 93'

