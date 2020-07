Scontro Ferrari, Leclerc chiede scusa: “E’ colpa mia” (Di domenica 12 luglio 2020) Spielberg, 12 lug. – (Adnkronos) – “Mi sono scusato con Sebastian. Sono sempre onesto, oggi non sono stato assolutamente bravo. Sono deluso di me, era difficile fare una performance come domenica scorsa, ma è colpa mia. Mi spiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare qui un upgrade”. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc non cerca scuse e si addossa per intero la colpa per l’incidente nel. “Non ci sono scuse, avevo tanta voglia di far bene, forse troppa. Ho visto un buco, mi sono detto ‘ci provo’. Avrei dovuto pensare di più, oggi è completamente colpa mia, mi dispiace”, aggiunge Leclerc. L'articolo Scontro Ferrari, ... Leggi su meteoweb.eu

Ferrari - Vettel a Leclerc dopo lo scontro : “Non c’era spazio”. Il monegasco : “Tutta colpa mia” Una è la stella del futuro, il pilota su cui la Ferrari ha puntato tutto per tornare a vincere. L’altro è l’ormai ex prima guida, il 4 volte campione del mondo scaricato già a inizio stagione. Charles Leclerc e ...

Una è la stella del futuro, il pilota su cui la ha puntato tutto per tornare a vincere. L’altro è l’ormai ex prima guida, il 4 volte campione del mondo scaricato già a inizio stagione. Charles e ... Lo scontro tra le Ferrari durante il Gp d'Austria. Leclerc : "Colpa mia" AGI - Un contatto tra le Ferrari , poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di una curva, il rivale senza ...

AGI - Un contatto tra le , poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di una curva, il rivale senza ... Il video dello scontro tra le Ferrari al Gp di Stiria Un Gp da dimenticare: da subito, con lo scontro tra le Ferrari di Vettel e Leclerc. Entrambi i piloti sono stati costretti a ritirarsi. Leclerc ha cercato di superare il suo compagno di squadra all’interno, ma non c’era abbastanza ...

rtl1025 : ?? Scontro tra le due #Ferrari di Sebastian #Vettel e Charles #Leclerc nel primo giro del Gp di #Stiria. Il tedesco… - Andyphone : RT @Adnkronos: Scontro #Ferrari, #Leclerc chiede scusa: 'E' colpa mia' - News24Italy : #Gp Stiria, pasticcio Ferrari al 1° giro: ritiro per Vettel e Leclerc - Adnkronos : #GpStiria, pasticcio #Ferrari al 1° giro: ritiro per #Vettel e #Leclerc - Noovyis : (Ferrari, Vettel a Leclerc dopo lo scontro: “Non c’era spazio”. Il monegasco: “Tutta colpa mia”) Playhitmusic - -