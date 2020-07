Rai, palinsesti autunnali in via di definizione: ecco le novità (Di domenica 12 luglio 2020) Rai, palinsesti autunnali in via di definizione: ecco le novità I palinsesti Rai per l’autunno 2020 sono in via di definizione. Molte novità sono già emerse ma non macheranno delle “sorprese”: Lorella Cuccarini, rimasta fuori dalla “Vita in diretta”, dovrebbe essere accanto a Carlo Conti nella conduzione della finale dello Zecchino d’Oro in prima serata, ma seguirebbe l’appuntamento pomeridiano. Antonella Clerici, oltre a condurre in day time “E’ sempre mezzogiorno”, condurrebbe anche un talent show per tutta la famiglia, “The Voice senior”, che, in prima serata, avrà come protagonisti cantanti talentuosi over 60. Amadeus, oltre a condurre “Sanremo giovani”, sarà anche ... Leggi su tpi

ROMA - Antonella Clerici pronta a riconquistare il mezzogiorno di Rai1, Milly Carlucci di nuovo in pista con Ballando con le stelle, Mara Venier signora della domenica pomeriggio, Nunzia De Girolamo a ...

Autunno Rai al rush finale, da Clerici a Costamagna

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Tra volti storici, ritorni e new entry, sono al rush finale i palinsesti dell'autunno Rai, in vista della presentazione ufficiale del 16 luglio. Nella prossima stagione nella R ...

