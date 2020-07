PlayStation 5 e il suo SSD hanno già trovato un degno rivale nell'SSD Aorus Gen4 per PC? (Di domenica 12 luglio 2020) PlayStation 5 continuerà ad avere il suo SSD super-veloce come punta di diamante dell'intero hardware, per molti anni a venire. Tuttavia, come sanno bene i giocatori PC, prima o poi arriverà sul mercato una memoria che eguaglierà le prestazioni di PS5, per poi inevitabilmente superarle.Quel momento non è ancora arrivato...oppure si? Nel nuovo video di Linus Tech Tips, youtuber specializzato nel PC Gaming, ci viene presentata una nuova memoria a stato solido, attualmente la più avanzata sul mercato, le cui prestazioni potrebbero già far impallidire quelle dell'SSD di PS5.L'SSD PC in questione sarebbe l'Aorus Gen4 da 8TB, dall'impressionante velocità di 15GB/s, dato incredibile se rapportato ai 5.5GB/s di PS5. Sulla carta, ciò renderebbe la next-gen Sony ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PlayStation5 e il suo SSD hanno già trovato un degno rivale nell'SSD Aorus Gen4 per PC? - lordpeto : @UmbeP Eh si, classe superiore. Lo adoravo. In suo onore le serate Playstation a pro evolution le chiamavamo Blancodromi. - ProgamerInside : Sony sul suo blog ufficiale ha svelato finalmente le copertine ufficiali dei videogiochi PlayStation 5! #Copertine… - infoitscienza : PlayStation Plus, tante iniziative per il suo decimo anniversario - myreviews_it : PlayStation 5 offrirà il servizio streaming fin dal suo lancio - -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation suo PlayStation Plus, tante iniziative per il suo decimo anniversario IGN Italia Final Fantasy VII Remake, come si ricrea un capolavoro: parlano gli sviluppatori

Realizzare il remake di un videogioco non è un'impresa semplice. Convertire e reinventare uno dei franchise più amati al mondo invece, e riuscire quindi a svecchiare un prodotto amato da milioni di vi ...

Genoa-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La lotta salvezza si accende con lo scontro diretto della 32ª giornata di Serie A fra il Genoa di Davide Nicola e la SPAL di Gigi Di Biagio. Il Grifone è attualmente terzultimo in classifica con 27 pu ...

Realizzare il remake di un videogioco non è un'impresa semplice. Convertire e reinventare uno dei franchise più amati al mondo invece, e riuscire quindi a svecchiare un prodotto amato da milioni di vi ...La lotta salvezza si accende con lo scontro diretto della 32ª giornata di Serie A fra il Genoa di Davide Nicola e la SPAL di Gigi Di Biagio. Il Grifone è attualmente terzultimo in classifica con 27 pu ...