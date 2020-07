Lecce, Liverani: «La salvezza non è irraggiungibile» (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato al termine del match contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico giallorosso. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio, oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi hanno ritrovato l’idea di calcio. Sono sicuramente fiducioso. Il mezzo vuoto sono le tante occasioni clamorose fallite». ATTEGGIAMENTO – «La mentalità è giocare di squadra. Quando abbiamo subito è perché ci è mancata la ... Leggi su calcionews24

RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Cagliari-#Lecce, Liverani: 'Gara di personalità e calcio. La salvezza non è irraggiungibile' - Mediagol : #Cagliari-#Lecce, Liverani: 'Gara di personalità e calcio. La salvezza non è irraggiungibile' - sportli26181512 : Lecce, Liverani: 'Fallite occasioni clamorose, ma la squadra è viva e la salvezza non è irraggiungibile': Il tecnic… - SalentoSport : #LECCE – #Liverani, da #Cagliari arriva un bicchiere più vuoto che pieno: “Occasioni clamorose, ma siamo vivi”… - sportface2016 : #Lecce, le parole di Fabio Liverani #SerieA -