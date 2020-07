LE BUGIE DI SALVINI…….HANNO LE GAMBE CORTE! (Di domenica 12 luglio 2020) Dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, esserci un limite a tutto, anche in tempo di fake news, ma la “bestia”, l’azienda pubblicitaria che gestisce l’informazione Salviniana non conosce ostacoli di nessun tipo. Il cinismo e la cattiveria di Luca Morisi e company ne ha dato un’altra prova che riguarda, indirettamente, la nostra città. La notizia sta facendo il... L'articolo LE BUGIE DI SALVINI…….HANNO LE GAMBE CORTE! puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

