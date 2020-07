Festa in villa all'Argentario con 350 persone e assembramenti (Di lunedì 13 luglio 2020) La curva epidemia in Italia sta tornando a destare qualche preoccupazione e nuovi piccoli focolai sono all'ordine del giorno, ma la situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID-19 che stiamo vivendo non sembra preoccupare in modo particolare una parte dei cittadini italiani, che continua a non rispettare i divieti di assembramento.A Porto Ercole, in provincia di Grosseto, due persone sono state denunciate per aver organizzato una grande Festa privata in una villa all'Argentario: più di 350 persone hanno preso parte all'evento senza rispettare il divieto di assembramenti in vigore in Italia per limitare la diffusione del COVID.La Festa era stata organizzata, per ovvi motivi, senza le licenze necessarie, ma la serata è stata interrotta da una ... Leggi su blogo

fanpage : Grosseto, festa in villa con violazione del divieto di assembramenti: presenti 350 persone - teatrolafenice : ?? Lo squillo percussivo indica l’inizio della festa. Tra poco torna l’opera a Teatro; stasera la prima di “Ottone i… - EnzaIncostante : RT @fanpage: Grosseto, festa in villa con violazione del divieto di assembramenti: presenti 350 persone - zazoomblog : Organizzano festa in villa: 350 invitati. Le foto dell’assembramento - #Organizzano #festa #villa: #invitati. - zazoomblog : Organizzano festa in villa: 350 invitati. Le foto dell’assembramento - #Organizzano #festa #villa: #invitati.… -