Alberto di Monaco, 15 anni di regno, tra Charlène, i gemelli e progetti sempre più ambiziosi (Di domenica 12 luglio 2020) Sono trascorsi 15 anni dall’ascesa al trono di Alberto II. Era il 12 luglio 2005 e lui, già formalmente alla guida del Paese dal 6 aprile, dopo la morte del padre Ranieri III, iniziava ufficialmente a regnare sul Principato. Una messa officiata dall’arcivescovo Bernard Barsi e una grande festa nel giardini di palazzo Grimaldi con settemila monegaschi, accendevano definitivamente i riflettori su di lui in attesa dell’ultimo attimo formale, l’incoronazione, il 19 novembre successivo. Leggi su vanityfair

