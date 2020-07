Vodka Siberiana/2 – Con un sorriso celeste (Di sabato 11 luglio 2020) Tu sei la compagna della sopravvivenza. Direbbe Limonov. O Carrére. Sei fatta per contagiare gli altri dell’ottusità speranzosa tipica di un’indole imprecisa, devota o isterica, spesso docile per pigrizia. O cieca, furiosamente cieca dinanzi alla stoltezza di certe ombre cattive piombate su luci inesatte. Rimettevi a posto le cose, era la tua specialità. La creaturina non aveva un’età. Era una sorella. Una sorella laica. E tu per anni non le hai mai chiesto: “sei davvero di questo mondo?” Lei ti guardava dal suo letto, dove viveva inchiodata alla sua inabilità. Ti guardava, con un sorriso celeste, non per estensione, celeste come certi splendori che ti agguantano di colpo, quando non credi, quando realizzi che la vita – diceva Jaromil, il poeta de La vita è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Vodka Siberiana /1 – Ho fatto quel che ho potuto È un romanzo epistolare, potete leggerlo qui, ogni sabato. L’ho intitolato “Vodka Siberiana”. Sono lettere. Lei scrive al suo alter ego. E racconta. Racconta anni irripetibili, epici, paurosi. Siamo alla fine degli anni 90. ...

