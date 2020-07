‘Uomini e Donne’, Pamela Barretta rivela che sta sentendo un ex cavaliere del ‘Trono over’. E su Enzo Capo… (Di sabato 11 luglio 2020) Sembrava fosse amore e invece dopo pochi mesi è finita e tra liti e rivendicazioni Pamela Barretta e Enzo Capo sono tornati a Uomini e Donne per annunciare ufficialmente la fine della loro storia (e continuare a litigare). A scatenare le liti tra i due la gelosia, in particolare quella della ex dama, accusata da Enzo di essere troppo possessiva e alcuni atteggiamenti del campano che non sono andati giù alla sua ex compagna. Oggi Pamela è più serena e, mentre Enzo sembrerebbe aver voltato pagina, nelle scorse settimane c’era chi aveva insinuato che fosse in corso una frequentazione con un ex cavaliere del Trono Over, Giovanni Villa, con cui lei e Cristina Incorvaia avevano trascorso alcuni giorni di vacanza; ma come racconta a Uomini e ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - lucatelese : Voglio dire la mia sulle polemiche che riguardano il sessismo contro le donne. C’è anche quello contro gli uomini,… - PaolaTavernaM5S : Il M5s ha sempre detto NO all'ipotesi che la gestione del @PontediGenova possa tornare in mano ai Benetton. La loro… - EsercitoCrucian : Viva #melosushi Viva il Pompino. Viva la donna che fa i pompini perché vuole e le piace fare i pompini Viva le allu… - defavione : RT @TRIFENILFOSFINA: in questi giorni più che mai sto odiando gli uomini. più rifletto sulla libertà che viene negata giornalmente alle don… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia