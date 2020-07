Simona Halep parteciperà al Palermo Ladies Open (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - Simona Halep , tennista rumena numero 2 al mondo, parteciperà al 31esimo " Palermo Ladies Open ". Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo che nel capoluogo siciliano, dall'1 al 9 ... Leggi su corrieredellosport

WeAreTennisITA : Ci vediamo a Palermo Simona? Sarà Halep la star del @LadiesOpenPA. La n.2 WTA renderà quello di Palermo un super to… - flamminiog : RT @LucaFiorino24: +++ UFFICIALE +++ Simona #Halep ???? sarà presente a Palermo! - flamminiog : RT @livetennisit: WTA Palermo: è ufficiale. Ci sarà Simona Halep. Wild card a Camila GIorgi - GDS_it : #Tennis, ufficiale la presenza di Simona Halep ai Palermo Ladies Open: rigide misure anti Covid… - stilat4 : @Simona_Halep buona fortuna a Palermo! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Halep

Confermata la presenza della rumena numero 2 del mondo nel torneo che segnera’ la ripartenza del circuito Wta. Wild-card per l’azzurra Camila Giorgi.Adesso è ufficiale. Come già anticipato da Gds.it, la n.2 al mondo Simona Halep sarà la stella dei Palermo Ladies Open, in programma al Country Time Club del capoluogo siciliano dall’1 al 9 agosto pro ...